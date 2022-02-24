Рязанское МЧС проведёт учения по ликвидации последствий условного происшествия

Силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области 25 февраля примут участие в плановой тренировке по ликвидации последствий условного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

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В рамках учений планируется отработать вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки Главного управления и подвижного пункта управления.

По данным МЧС, цель учений — совершенствование практических навыков, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, достижения слаженности в работе при функционировании системы РСЧС.

К тренировке привлекут более 20 единиц техники и 50 человек личного состава.