-0.8 C
Рязань
Четверг, 24 февраля, 2022

Рязанское МЧС проведёт учения по ликвидации последствий условного происшествия

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанское МЧС проведёт учения по ликвидации последствий условного происшествия

Александр Ильин
Фото: МЧС России. Главное управление по Рязанской области

Силы и средства ГУ МЧС России по Рязанской области 25 февраля примут участие в плановой тренировке по ликвидации последствий условного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

- Реклама -

В рамках учений планируется отработать вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки Главного управления и подвижного пункта управления.

По данным МЧС, цель учений — совершенствование практических навыков, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, достижения слаженности в работе при функционировании системы РСЧС.

К тренировке привлекут более 20 единиц техники и 50 человек личного состава.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСуд взыскал с двух рязанец 70 тысяч рублей за незаконную рубку леса 
Комментарии для сайта Cackle
spot_img