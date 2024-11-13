В среду, 13 ноября, Рязанское десантное училище отмечает 106-ю годовщину со дня образования. В сообщении Минобороны РФ вуз назван кузницей кадров ВДВ и спецназа.

История училища началась 13 ноября 1918 года, в этот день в Рязани создали одни из первых в истории курсы подготовки командиров Рабоче-крестьянской Красной Армии. Сейчас училище известно не только в России, но и во всем мире.

За годы работы из него выпустились более 55 тысяч командиров. Среди выпускников Рязанского десантного училища — 53 Героя СССР и 141 Герой РФ. 55 человек получили звание за участие в СВО.