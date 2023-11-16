Рязанское библиотечное сообщество реализует проект «История места. Знай наших»

Рязанские библиотеки реализуют исторический проект «История места. Знай наших».

Проект стал победителем конкурсного отбора на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями за счёт бюджетных ассигнований 2023 года по подпрограмме 2 «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений, развитие казачества на территории Рязанской области». Ежегодно конкурс проводится Министерством территориальной политики Рязанской области.

Акценты мероприятий проекта «История места. Знай наших» ставятся на краеведческой составляющей, знакомстве с историей родного края, воспитании гордости за славное прошлое своих земляков, гармонизации межэтнических, межконфессиональных и межкультурных отношений. Проект реализуется Рязанским библиотечным обществом.

В рамках проекта Рязанцы и гости города могут посетить многочисленные исторические лектории, краеведческие диспуты, концерты и тематические экскурсии по районам города.

16 ноября экскурсию по троицкой слободе для студентов Железнодорожного колледжа и учеников школы №13 провели историк, краевед Игорь Канаев и сотрудник Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина библиотеки Василий Фролов.

Троицкая слобода – это большой район старой Рязани, куда входит жилая застройка и промышленная зона. Экскурсионный маршрут знакомит участников с крупным железнодорожным узлом «Рязань-1» и «Рязань-2», монументом Победы, расположенным на площади Победы, старинным парком Железнодорожников.