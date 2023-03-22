Рязанским студентам впервые вручили именные стипендии Общероссийского Профсоюза образования

В среду, 22 марта, состоялась торжественная церемония вручения профсоюзных стипендий Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования лучшим студентам высших профессиональных образовательных учреждений Рязанской области.

Именная профсоюзная стипендия была учреждена в 2023 году.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина.

— Сегодня у нас поистине историческое событие — сегодня мы впервые вручаем именные профсоюзные стипендии Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования. Считаю, что ее учреждение — это хороший стимул для всех студентов, которые занимают активную гражданскую позицию, заниматься общественной деятельностью, хорошо учиться и проявлять себя в разных направлениях профсоюзной работы, — отметила Елена Митина. — Сегодняшние наши стипендиаты — яркий тому пример. Все они заслужили эту стипендию хорошей учебой, своим трудолюбием, усердием, желанием помогать людям. И, конечно, они блестяще проявили себя в в профсоюзной работе не только в своих вузах и нашем регионе, но и за его пределами. Уверена, что такие праздничные церемонии станут у нас хорошей ежегодной традицией.

В этом году именной профсоюзной стипендии в размере 12000 руб. были удостоены 7 студентов трех рязанских вузов:

— Евтихина Анастасия Александровна — студентка Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина.

Анастасия является заместителем председателя профкома студентов РГУ, председателем студенческого совета факультета социологии и управления, победителем конкурса «Студенческий лидер РГУ имени С. А. Есенина — 2021», участником Всероссийской школы-семинара стипендиальных комиссий, организатором и участником региональной молодёжной премии «Студент года», участником Всероссийского форума студентов 2021 г.

— Зорина Мария Валерьевна — студентка Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина.

Мария обучается на «отлично», является заместителем председателя профбюро инженерно-экономического факультета. Она действующий серебряный призер конкурса «Профорг года РГРТУ», действующий победитель конкурса на лучшее студенческое профбюро «Ты — лидер», серебряный призер конкурса на лучшее студенческое профбюро «Ты — лидер» ЦФО 2022 года.

— Комарова Маргарита Алексеевна — студентка Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина.

Маргарита обучается на «хорошо» и «отлично». Она заместитель председателя профбюро студентов факультета вычислительной техники, действующий победитель конкурса «Профорг года РГРТУ», бронзовый призер конкурса «Студенческий лидер РГРТУ 2021 года», серебряный призер конкурса на лучшее студенческое профбюро «Ты — лидер».

— Нащёкина Екатерина Игоревна — студентка Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина.

Екатерина активная студентка, проявляющая себя в различных областях деятельности, как в рамках вуза, так и на региональном уровне. В 2020 году была избрана профоргом курса, в 2021 — председателем профбюро студентов факультета, выпускающим редактором журнала профкома студентов «Ёж».

Екатерина обучается на «хорошо» и «отлично». Она бронзовый призер конкурса «Студенческий лидер РГУ» 2021 года, победитель этого конкурса в 2022 году, серебряный призёр конкурса «Профорг года РГУ» 2021 года.

— Потапова Анастасия Сергеевна — студентка Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина.

Анастасия обучается на «хорошо» и «отлично», в 2020 году избрана профоргом группы, в 2021 — заместителем председателя профбюро студентов факультета, в 2022 — председателем профбюро студентов факультета.

Как председатель, она приобщает студентов института к активной общест-венной деятельности, информирует их о важных изменениях и событиях в вузе, осуществляет связь актива института с профсоюзной организацией университета; консультирует студентов по социально-экономическим вопросам.

Анастасия бронзовый призер конкурса «Профорг года РГУ» 2022 года.

— Сон Екатерина Андреевна — студентка Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

Екатерина обучается на «хорошо» и «отлично». С 2021 года являлась членом профкома института, руководителем студенческого объединения «ПрофАктив», с 2022 года — заместитель председателя профсоюзной организации института. В рамках своей работы Екатерина занимается организационно-агитационной работой, организует приём студентов в Общероссийский профсоюз образования. В 2022 году стала бронзовым призёром областного конкурса «Ты — лидер» и участником конкурса «Профорг года Рязанской области». Приняла активное участие организации и проведении лагеря-семинара профсоюзного актива Рязанской области «Мы вместе».

— Хижняк Ксения Игоревна — студентка Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина.

Ксения обучается на «хорошо» и «отлично», является председателем профбюро студентов факультета автоматики и информационных технологий в управлении, членом Совета обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ, где представляет интересы студенческого коллектива Рязанской области. Она действующий победитель конкурса «Студенческий лидер РГРТУ».