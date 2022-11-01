Рязанским школьникам рассказали о работе следователей

Сотрудники следственного управления встретились с учащимися 6 и 7 классов рязанской школы №14. С ребятами пообщались следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Рязанской области Дмитрий Крютченко и старший эксперт Судебно-экспертного центра СКР Антон Тихонов.

Школьники узнали о работе следователей и о том, какие личные качества и знания необходимы в работе следователей и экспертов. Детям показали несколько приёмов работы с криминалистической техникой.

Уделили внимание и правилам безопасности, соблюдение которых убережёт от опасных ситуаций. На встрече поговорили и об ответственности за разные правонарушения. Школьникам напомнили, что нужно осознанно относиться к своему поведению, соблюдать общепринятые нормы и правила и уважать права других людей.

Ребята активно задавали офицерам вопросы, интересовались, как следует поступать в разных ситуациях.

Такие встречи важны для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также их профессиональной ориентации.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram