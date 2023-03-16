Рязанским пациентам рассказывают о типичных ошибках при записи к врачу через интернет

В городской больнице № 4 состоялась семинар, посвященный записи к врачу с помощью портала госуслуг. Занятие провели представители центра общественного здоровья, медпрофилактики и информтехнологий совместно с врачами.

На основе проведенного анализа специалисты выявили наиболее часто встречающихся проблемах, которые возникают у пациентов при записи на приме к врачам через портал госуслуг, и рассказали о них на семинаре. Затруднения, как выяснилось, нередко возникают из-за нехватки персональных данных, которые необходимо вводить. Бывает, что у пациента изменились персональные данные (поменялась фамилия или номер полиса ОМС), но в медорганизации об этом не знают, что тоже может затруднить запись. В некоторых рязанских поликлиниках несколько отделений. Случается, что пациент не разобрался, в какое из них ему нужно записываться и из-за этого не смог найти в списке врачей своего доктора.

В ходе семинара специалисты напомнили, что через личный кабинет на Госуслугах к врачу можно записывать не только себя, своего ребенка или другого родственника, но и в принципе любого человека – лишь бы были на руках его данные.

В региональную систему записи к врачам сейчас вносятся изменения, о чем тоже шла речь на семинаре. Появилась новая кнопка «запись по направлению», которая предназначена для записи к врачам так называемых медорганизаций третьего уровня, проще говоря, областных поликлиник. Но для этого необходимо иметь направление от лечащего врача с определенным номером, который и будет открывать доступ к записи на прием к областным специалистам.

Заместитель главного врача больницы № 4 по поликлинической работе Елена Медведева рассказала, что их пациенты активно пользуются порталом госуслуг для записи на прием к врачам. Но при этом остается возможность сделать то же самое через call-центр, инфомат, а также регистратуру.

Следующая аналогичная встреча будет организована для родителей маленьких пациентов городской детской поликлиники №6.