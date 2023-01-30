Рязанский зимний рыбатлон с суперклёвом показали по Первому каналу!

В субботу 28 января с 12:00 в Рязани очень ярко и эмоционально прошел ежегодный командный чемпионат по зимнему рыбатлону-2023. Несколько десятков команд из Рязанской, Московской и Ивановской областей стартовали на Рюминском пруду у «Конюшенного двора».

С клевом в этот день проблем не было, а вот лыжная трасса, представляющая из себя снежный наст с моментами чистого льда, конечно, была не из простых. На берегу для всех желающих зрителей, ну и потом для рыбатлонистов, была выставлена походная палата-баня «Морж», и каждый мог в минусовую температуру попасть в реальные +65 градусов! Отметим, что главным призом соревнований была подобная палатка-баня и печь в нее.

Первым рыбу буквально за считанные секунды поймал опытный рязанец Сергей Сергеев и передал эстафету своей супруге Анастасии. За ним еще несколько человек быстро справились с первой задачей и отправили на круг своих лыжников. Но как часто бывает на рыбатлонах, со второй рыбой Сергей завис, и в итоге их команда финишировала далеко за десяткой.

А истинным творцом сенсации стала буквально за день созданная пара Михаил Давыдов/Иван Шибаев (Шилово/Рязань). У них — первое место с фантастическим результатом 10 минут 32 секунды. Серебро выиграла опытная пара Владимир Захаров/Игорь Орлов, проигравшая менее минуты. 3 место – у семейной пары с мастером спорта по лыжным гонкам в составе Сергей Цыпулин/Людмила Цыпулина. Лучшей чисто женской парой стала Ирина Мефодина/Любовь Сычева. Призы в этот день на награждении получили более 20 человек. Стоит отметить, что самым младшему участнику соревнований было всего лишь 6 лет, а самому старшему – за 70!

Сюжет об этом эксклюзивном рязанском виде спорта вышел в понедельник в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Следующее рыбатлонное соревнование в Рязани намечено на 4 марта, и это будет Кубок «Окской жемчужины» на озере Жидень. А за неделю до этого, 24 февраля, премьера зимнего рыбатлона намечена в Карелии, в Беломорском районе на озере Шуезеро. Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе ВКонтакте.

Главные партнеры – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ» в Барсе на Московском, турагентство «МК-ТРЕВЕЛ».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ».

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», палатки-бани «MORZH» и официальный дилер «АКТИВ ТРЕВЕЛ», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», фирма «OSFISHING 62», «ГОЛЬФ-ЦЕНТР» в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Выражаем благодарность руководству гостиничного комплекса «Конюшенный двор» за помощь в организации соревнований.