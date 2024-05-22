Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно разместило подборку фотографий молодожёнов прошлой недели. Снимки сделаны в разных уголках региона.

Они опубликованы в официальной группе ведомства, а также на странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.