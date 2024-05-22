Среда, 22 мая, 2024

Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели

Автор: 7info7

Опубликовано

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно разместило подборку фотографий молодожёнов прошлой недели. Снимки сделаны в разных уголках региона.

Они опубликованы в официальной группе ведомства, а также на странице руководителя ГУ ЗАГС Елены Сорокиной.

Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели
Рязанский загс показал фото молодожёнов прошлой недели

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