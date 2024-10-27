Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует подборку фотографий молодожёнов. Снимки тех, кто вступил в брак в последние выходные октября, появились в официальной группе ведомства. Также фото разместила руководитель ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

Свадьба в октябре, согласно народным приметам и поверьям, обещает молодым богатство. Но получить все блага, которые сулит молодоженам золотая осень, у них получится, приложив немалые усилия. И не только материальное благополучие, но и счастье могут оказаться в руках супругов, если они проживут в согласии и мире.