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Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября

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Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует подборку фотографий молодожёнов. Снимки тех, кто вступил в брак в последние выходные октября, появились в официальной группе ведомства. Также фото разместила руководитель ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

Свадьба в октябре, согласно народным приметам и поверьям, обещает молодым богатство. Но получить все блага, которые сулит молодоженам золотая осень, у них получится, приложив немалые усилия. И не только материальное благополучие, но и счастье могут оказаться в руках супругов, если они проживут в согласии и мире.

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов последних выходных октября
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