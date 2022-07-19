Татьяна Проводина

Рязанский вуз вошёл в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников-юристов

Рязанский вуз вошёл в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников-юристов.

РГУ им. С.А. Есенина занял 20-ую строчку. Средняя зарплата выпускников-юристов за год выросла на 5 тысяч рублей и составляет 65 тысяч в месяц.

Рейтинг вузов России 2022 года по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сфере юриспруденции, представил SuperJob.

Учитывалась и доля выпускников, ищущих работу в городе, где они учились. Среди выпускников РГУ таких оказалось 73%.

Двадцать мест рейтинга распределены в 2022 году между 61 вузом.

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