Рязанский врач Алексей Егоров получил почётную грамоту городской думы

Депутат Рязанской городской думы Галина Трушина вручила почётную грамоту заместителю главного врача по медицинской части ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Алексею Егорову.

Грамоты врач удостоен за успехи в трудовой деятельности и заслуги в области здравоохранения. Мероприятие приурочено ко Дню уролога и к Международному дню врача. Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.

Галина Трушина поблагодарила Алексея Егорова за многолетний самоотверженный труд и безграничную самоотдачу в работе с пациентами.

Алексей Егоров – высококвалифицированный уролог уже больше 18 лет. Врач является членом Российского общества урологов, Российского общества онкоурологов и Российского общества хирургов.

Впервые в регионе под его руководством были внедрены элементы бережливого производства в операционном отделении ГБУ РО «ОКБ».