Рязанский ветеринарный врач подозревается в получении взяток на 1,5 миллиона

В Рязанской области на сотрудника ветеринарной станции и индивидуального предпринимателя завели уголовное дело о коррупционных преступлениях (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, ветеринар получал от предпринимателя деньги за выдачу документов на мясо птицы без проведения необходимых проверок. С июля 2017 по февраль 2022 года он получил в общей сложности 1,5 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела проводят сотрудники УМВД России по Рязанской области.

Расследование продолжается.