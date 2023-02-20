Понедельник, 20 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский Туристский информационный центр стал третьим в финале в финале Всероссийской туристской премии

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

17 февраля в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards. Рязанский ТИЦ занял третье место в номинации «Лучший региональный ТИЦ».

На пьедестале оказались сильнейшие и опытные центры Белгородской и Калининградской областей. Об этом сообщает минэкономики Рязанской области.

Опыт конкурса откроет рязанским специалистам новые пути для взаимодействия в туристской сфере региона и России, а также определит актуальный вектор коммуникации с будущими гостями города и участниками сферы туризма.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards организована для развития и продвижения отечественного туризма и индустрии гостеприимства.

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