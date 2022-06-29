Рязанский театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля театров кукол «Шомбайфест-2022» (Ка

Рязанский театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля театров кукол «Шомбайфест-2022» (Казань, Республика Татарстан). Спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» высокое жюри признало лучшим в номинации «Лучшая режиссерская работа».

Режиссер-постановщик кукольной притчи по мотивам повести Чингиза Айтматова — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Константинов.

Международный фестиваль театров кукол «Шомбайфест-2022» проходил в Казани с 21 по 28 июня. В этом году у фестиваля две программы: помимо одиннадцати «классических» показов в зрительных залах, зрители увидели девять уличных представлений. Участие в форуме приняли кукольники из Москвы, Казани, Ханты-Мансийска, Тольятти, Перми, Нижнего Тагила, Белгорода, Ульяновска, Новосибирска, Набережных Челнов, Саратова и Республики Беларусь (Гродно).

Фестиваль конкурсный. Председатель жюри — Ольга Леонидовна Глазунова, театровед, критик, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российского центра UNIMA, ответственный секретарь Комиссии СТД РФ по театрам для детей, заведующая кабинетом театров для детей и театров кукол Организационно-творческого отдела Центрального аппарата СТД РФ.



Ольга Глазунова: «На фестивале представлены такие разные режиссёры, интересные и самостоятельно мыслящие художники, даже не с точки зрения формы, а с точки зрения сущности темы, что очень важно для меня. Театры всякие нужны, театры всякие важны, но в приоритете у нас должна оставаться кукла. Тем более, сейчас бесконечно возникают новые системы театральных кукол, новые пространства. В итоге мы, жюри, много спорили, обсуждали, выслушивали аргументы каждого. Было очень трудно принять решение, которое всем бы показалось справедливым».

В состав жюри вошли:



Владимир Спешков — театральный критик, Заслуженный работник культуры РФ, автор «Петербургского театрального журнала», эксперт и член жюри Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».

Нияз Игламов — театральный критик, куратор специальных проектов Татарского театра им. Галиаскара Камала, Советник Художественного руководителя Театра кукол «Экият», Советник Министра культуры Республики Татарстан, Председатель Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан, эксперт и член жюри международных и всероссийских фестивалей, в том числе Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска».



Олеся Кренская — театральный критик, заместитель директора театра «Karlsson Haus», PR- директор Летней лаборатории фигуративного театра, эксперт и член Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска», а также Большого международного детского фестиваля.

Анна Казарина — театральный критик, куратор программы Российской Национальной театральной Премии «Золотая маска» — «Детского Weekend», педагог «Школы театрального блогера», автор подкаста «Куклонаваждение», пресс-секретарь Московского театра кукол.



В состав специального журналистского жюри вошли: писатель и драматург Айрат Бик-Булатов, журналист информационного агентства «Татар-информ» Рузиля Мухаметова, независимый культурный обозреватель Анна Тарлецкая и культурный обозреватель «Казанского репортёра» Дмитрий Туманов.

Дмитрий Туманов: «Философская проза Чингиза Айтматова в интерпретации Рязанского областного театра кукол сохранила свою атмосферность и магическую поэтичность. Одно это ставит спектакль в один ряд с лучшими сценическими произведениями, а его создателей – с творцами современной мифологии».

В новом сезоне спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» примет участие в Международном фестивале кукольников «ИСТОКИ». Его организацией занимается команда Московского театра кукол имени Сергея Образцова. Это мультикультурный проект, представляющий наше нематериальное народное наследие в искусстве играющих кукол. В программе — сказки и легенды, мифы и эпос, вертеп и балаган, а также постановки, которые развивают традиционные обрядовые формы. Фестиваль пройдет со 2 по 9 сентября в Москве, а уже в двадцатых числах сентября спектакль Рязанского театра кукол «Пегий пес, бегущий краем моря» будет участвовать в третьем Международном фестивале «Ляльки над Неманом» в городе Гродно (Республика Белоруссия).