Рязанский театр кукол представил свою версию истории о Синей Бороде

«Мы хотели рассказать историю о Синей Бороде, но у нас не получилось». Такими словами завершается спектакль «Синяя Борода», премьера которого состоялась в театре кукол 28 мая. Эта история не копирует сюжет знаменитой французской сказки. Потому что такую задачу и не ставили перед собой режиссёр Анна Коонен, художник Александра Громова, пластический режиссёр Павел Фролов и вся команда, работавшая над постановкой. Здесь в центре внимания – человек и его чувства: мысли, сомнения, страхи и, конечно, любовь!

Подготовленный зритель, знакомый с произведением Шарля Перро, сможет различить сюжетную канву и узнать героев истории. В спектакле угадываются тиран и многожёнец Синяя Борода, его супруги, сёстры Анна и Мария, их мать. Но и те, кто не слышал этой историей раньше, смогут погрузиться в мир символов и аллегорий и без всяких подсказок узнать коварного мужчину, на зов которого девушки летят, как мотыльки на огонь, и самих девушек – таких разных, трогательных, искренних, нежных, гордых, самодостаточных и независимых. Все они верят, ждут, мечтают, хотят любить и боятся себя и своих чувств. Судьба их предрешена – всех их сначала полюбит, а потом и погубит коварный Синяя Борода в исполнении Василия Уточкина. В спектакле нет прямого указания на то, что тиран убивает своих жертв. Он опутывает их красными нитями, их тела прочно скованы красными корсетами, а кровь это или путы любви – каждый зритель решит для себя сам.

Именно красный цвет преобладает в спектакле. Синего же, вопреки ожиданиям, нет совсем. Как нет и бороды у главного героя. Влюблённые девушки не видят в своём избраннике ничего странного или страшного. «Борода у него не такая уж синяя», – говорит одна из них, и вслед за ней зритель уходит от стереотипного восприятия и видит перед собой не чудовище, а мужчину в расцвете сил.

Интересно пластическое решение спектакля: здесь и пантомима, и акробатика, и контемпорари. И сюжет, и характеры героев раскрываются в первую очередь через язык тела, который звучит пронзительнее и чётче любых слов.

Музыкальное сопровождение в стиле французского шансона и ярмарочного балагана, оттеняет мистико-философскую линию и добавляет спектаклю иронии и юмора. Прямо на сцене располагаются музыканты с контрабасом, гитарой и аккордеоном. Они то аккомпанируют происходящему, оставаясь в тени, то сами выходят на первый план и комментируют действие, заставляя сюжет двигаться вперёд.

В финале Синяя Борода выходит в зал, но не для того, чтобы найти новую жертву. Он открывает все двери, пространство заполняется ярким светом, и зритель оказывается не в страшной сказке, а в знакомом с детства театре, и перед собой видит не коварного душегуба, а обаятельного молодого человека в окружении прекрасных талантливых девушек.

Вместо классической истории о злоключениях Синей Бороды театр кукол создал яркий и чувственный спектакль, который определённо станет заметным явлением в культурной жизни нашего города.