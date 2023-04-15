О решении экспертного совета было объявлено 13 апреля на пресс-конференции, которая прошла в Санкт-Петербурге. Рязанский театр кукол стал лауреатом «Арлекина» в специальной номинации — «За весомый вклад в развитие детского театра России».

Учредитель Премии — Союз театральных деятелей Российской Федерации. Первых «Арлекинов» вручили в 2004 году. Цель Премии предельно конкретна: «Чтобы драматурги рвались писать пьесы для пятилетних зрителей, а лучшие режиссеры бились за право их поставить. Чтобы явился новый Илья Сац и сочинил музыку для новой «Синей птицы», а новый Станиславский обессмертил этим спектаклем новый МХАТ. Чтобы звезды российской сцены грызли по ночам подушки, страстно мечтая о роли Маленькой разбойницы или Крокодила Гены…».

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов: « Для нас „Арлекин“ — символический рубеж. Список профессиональных наград Рязанского театра кукол неуклонно растет, хотя они, разумеется, никогда не были самоцелью. Их ценность в другом: это вехи, которые помогают осмыслить нашу историю, путь, формируют образ театра, в том числе, в глазах будущих поколений, дают перспективу, творческий импульс тем, кто служит в театре сегодня.

Теперь, с «Арлекином», у Рязанского театра кукол есть все Государственные Премии, которые на данный момент существуют в стране. Конечно, это вызывает чувство гордости, но в первую очередь, это стимул. В такие моменты мы не думаем о „лаврах“ и почестях. Первые мысли — о новых проектах. И, конечно, благодарность — коллегам и зрителям».

Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский: «Совсем скоро Рязанский театр кукол отметит столетие. Больше сорока из них — мы вместе, так что могу смело сказать: здесь служат творческие люди особого рода — настоящие романтики, подвижники своего дела. Для них нет „маленьких“ спектаклей. Мне кажется, наши принципы в полной мере согласуются с задачами и принципами „Арлекина“. Мы любим повторять, что театр кукол — это театр для детей и мудрецов. Думаю, с этим согласился бы и Станиславский, и Сац. Взрослея, мы многое сравниваем с первыми, детскими впечатлениями. Значит, и первые спектакли должны быть эталоном. Во всех смыслах. Это требует усилий. И нам очень приятно, что коллеги и зрители, ценят наши усилия».

Церемония награждения состоится в рамках закрытия ХХ фестиваля «Арлекин» 26 апреля в Санкт-Петербурге.