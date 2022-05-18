Рязанский театр кукол готовится к премьере: в конце мая зрителям  представят сказку для взрослых «Синяя борода»

Жанр постановки авторы определили как «путь и шествие внутрь себя». Французская народная сказка «Синяя борода» хорошо знакома русской публике. Главным образом, в версии Шарля Перро. Сейчас это имя ассоциируется прежде всего с детской литературой, что наверняка удивило бы самого Перро. Он писал прежде всего для взрослых, и «Синяя борода» убедительно это доказывает.

Как и в оригинальной сказке, главной героине предстоит «путешествие» в таинственный замок. Ходят слухи, что ее жизнь в опасности. Как спастись? Первым делом, победить свои страхи. Найти выход из зловещего замка вслед за Перро пытались многие, в том числе Анатоль Франс и Морис Метерлинк. У каждого из них была своя версия истории, но все они оставались наблюдателями. Это не удивительно, нужно немало храбрости, чтобы отправиться в самое сердце сказочного лабиринта. Кажется, выход именно там…

К счастью, в театре кукол возможно все. Авторы спектакля исследуют миф о «синей бороде», его истоки, границы и формы. В итоге миф превращается в пластическую фантазию «по мотивам», где хорошо знакомая каждому с детства история не больше, чем исходная точка. Путешествие предстоит как главным героям, так и публике. В дороге «путешественников» будет сопровождать живая музыка.

Вероятно, впервые главная героиня обрела голос и свободу. В том числе от штампов. Даже афиша постановки демонстративно красная — она как будто бросает вызов «сюжету о жертве», ведь красный не только сигнализирует об опасности. В сказках это почти всегда цвет, символизирующий красоту и жизненную силу.

Над спектаклем работает творческая группа из Москвы. Режиссер Анна Коонен и художник — Александра Громова стали соавторами уже во время учебы, в мастерской Антонова-Константинова в ГИТИСе. Мастерам, многократным лауреатам Национальной театральной Премии «Золотая маска», режиссеру Борису Константинову и художнику Виктору Антонову, удалось создать уникальный курс, максимально близкий к реальной профессиональной практике. Музыкальный руководитель проекта — Артем Тульчинский. Пластический режиссер — Павел Фролов. Художник по свету — Юрий Лебедев.