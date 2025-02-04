Рязанский театр драмы внес изменения в репертуар в связи с болезнью артистки. Об этом учреждение культуры сообщило в своем телеграм-канале.

6 февраля отменен показ драмы «Утиная охота». Если вы купили билеты через сайт театра, то возврат будет произведен автоматически. Для того, чтобы вернуть средства за билеты, приобретенные в других точках продаж, просьба обратиться по месту их приобретения в течение 7 дней с даты спектакля.

7 февраля спектакль «Женитьба» заменен на спектакль «Доходное место». Все приобретенные билеты действительны. Если замена спектакля вас не устраивает, билеты можно сдать по месту их приобретения в течение 7 дней с даты спектакля.

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9 февраля спектакль «Мы не одни, дорогая» заменен на спектакль «Джек». Все приобретенные билеты действительны. Если замена спектакля вас не устраивает, билеты можно сдать по месту их приобретения в течение 7 дней с даты спектакля.

«Так как спектакль «Мы не одни, дорогая» выводится из репертуара театра, мы обязательно сообщим о новой дате прощания со спектаклем. Примите наши извинения за доставленные неудобства», — обратились к зрителям в театре.