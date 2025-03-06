Рязанский театр драмы поделился афишей на апрель

В апреле Рязанский театр драмы приглашает всех желающих окунуться в мир театрального искусства.

Спектакль-променад «Дух театра» (12+)

Когда: 1 апреля в 19:00, 2 апреля в 19:00, 5 апреля в 15:00, 8 апреля в 19:00, 11 апреля в 15:00, 12 апреля в 13:00, 14:10, 15:20, 13 апреля в 15:00, 16:10, 17:20, 18:30, 15 апреля в 19:00, 20:10, 16 апреля в 15:00, 20 апреля в 12:00, 29 апреля в 19:00.

С 1 по29 апреля на сцене театра пройдет уникальный спектакль-променад «Дух театра». Это интерактивное мероприятие, в котором зрители не только наблюдают за происходящим, но и активно участвуют в театральном действии. Аудио сопровождение в стереонаушниках создаст эффект полного погружения, позволяя каждому прочувствовать внутреннюю жизнь театра.

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«Женитьба» (12+)

Когда: 3 апреля в 19:00.

Спектакль затрагивает важные моменты в жизни каждого человека, когда требуется принять серьёзные решения. Общество диктует необходимость статуса и ответственности, и, откладывая выбор, мы сталкиваемся с все возрастающими трудностями. Главный герой, Иван Кузьмич, понимает, что пора создавать семью, и начинает готовиться к этому: нанимает сваху и подбирает невесту. Но, столкнувшись с процессом смотрины и возникающей взаимной симпатией, он задается вопросом, а действительно ли готов к таким переменам.

«Плутни Скапена» (12+)

Когда: 4 апреля в 19:00

Действие спектакля режиссёра Анастаса Кичика разворачивается в фантастическом неаполитанском порту. Декорации изображают причалы с пришвартованными кораблями и облака, создавая яркую, живописную картину, погружающую зрителя в атмосферу приморского города.

Хитрый слуга Скапен, обладающий множеством талантов — организаторских, дипломатических, манипулятивных, — плетёт интриги, обманывает богачей и помогает влюблённым. Несмотря на то, что социальный лифт для него недоступен, он проявляет свои способности, как может.

Спектакль адаптирован для современной аудитории: зрители услышат актуальную речь, а костюмы представляют собой синтез исторической и современной моды, создавая вневременное пространство. Это придаёт постановке особый шарм и делает её близкой современному зрителю.

«Царевна-лягушка» (0+)

Когда: 5 апреля в 14:00.

Смешная и занимательная история о том, как Иван царевич нашел свое счастье. Но добиться этого было совсем не легко! Легко рассказывать сказки, но выполнять их — дело непростое…

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил Царь. У него было трое сыновей… В этом царстве-государстве было много благ, быстрой реки, высокие горы, густые леса, а также болото. На этом болоте обитала лягушка, но не простая лягушка, а настоящая царевна.

Как же она туда попала? Как ей удалось выбраться из этого места?

«Знатоки женского сердца» (16+)

Когда: 5 апреля в 18:00

Все события, происходящие на сцене, сосредоточены на одном – наивном, но очень точном взгляде на женщину. «Можно ли подозревать, что в ней таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки? На жалкие обрывки».

«Зал ожидания» (18+)

Когда: 9 апреля 19:00.

Театр «Ателье» – самый большой негосударственный театр в России.

Светлана Ходченкова и Александр Метелкин блистают в постановке «Зал ожидания».

Спектакль «Зал ожидания» – российская адаптация пьесы «La Valse du hasard» знаменитого французского автора Виктора Аима, чьи произведения пользовались успехом на мировых сценах. Главные роли в спектакле исполняют Светлана Ходченкова и Александр Метелкин. «Зал ожидания» – это необыкновенный рассказ о взаимоотношениях персонажей: между жизнью и смертью, мужчиной и женщиной, вымыслом и действительностью.

Вы оказались на границе двух реальностей. Что ждет впереди? Что дальше? Это определяется прожитой жизнью. Ваше будущее полностью под контролем Ангела. Проницательного, забавного, открытого. Он предлагает вам поучаствовать в игре. Условия несложные: правдиво рассказать о своей жизни, избегая шаблонных фраз. Примете вызов? Но помните, даже небольшая ошибка может всё перевернуть. Возможность быть услышанным небесами есть.

«Джек» (16+)

Когда: 10 апреля в 19:00.

Эта комедия с элементами мелодрамы расскажет о семейных ценностях, любви и дружбе. Зрители смогут вспомнить о важности внимательного отношения друг к другу и о том, как хочется сохранить родные и близкие отношения. Пьеса заставит задуматься о том, что иногда мы совершаем безумные поступки ради любимых людей и ищем счастья в самых простых вещах.

«Зажги чайник» (16+)

Когда: 11 апреля в 19:00, 16 апреля в 19:00.

Спектакль по ранней пьесе Гарольда Пинтера «The Dumb Waiter». Название «Зажги чайник» символизирует простой предмет быта, который становится катализатором глубокого и многопластового конфликта. Пинтер оставляет своей пьесе пространство для интерпретации, побуждая зрителей самим найти разрешение на поставленные вопросы. Однако авторы спектакля предлагают несколько вариантов завершения конфликта, что даст каждому зрителю интерпретировать эту историю по-своему.

«Баба Шанель» (16+)

Когда: 12 апреля в 18:00.

После завершения юбилейного концерта участницы ансамбля народной песни «Наитие» собираются за кулисами. Они делятся воспоминаниями о своих прежних выступлениях, обсуждают волнение от новых костюмов и радуются атмосфере праздника, которая в этот вечер оказалась особенно яркой.

Руководитель коллектива находится в приподнятом настроении, ему нравится, как сегодня звучала его музыка и песни. Он старается уделить внимание каждой участнице, произнося добрые и теплые слова, за которые получает искренние благодарности и заботу в ответ.

В этот момент общего радостного настроения вдруг до участниц доходит неожиданная новость от дирижера. Им предстоит ощутимое обновление: гастроли, успехи… Но за этим стоит необходимость изменения в привычной жизни хорового коллектива.

Какой же это сюрприз? На какие перемены должен согласиться спевшийся ансамбль в преддверии ожидаемого триумфа?

«Волшебник Изумрудного города» (6+)

Когда: 13 апреля в 12:00.

«Волшебник Изумрудного города» — это замечательная сказка Александра Волкова, рассказывающая о приключениях маленькой девочки по имени Элли и её верной собачки Тотошки. Однажды, во время сильной грозы, Элли оказалась в чудесной стране, где ей необходимо было помочь трем существам осуществить их заветные мечты, чтобы вернуться домой. На этом пути она встретит Страшилу, Железного Дровосека и Льва, а также познакомится с удивительными жителями волшебного королевства. Но девочке нужно найти способ вернуться домой.

«Матросская тишина» (16+)

Когда: 17 апреля в 19:00.

Спектакль о сумасшедшей мечте и любви. Он рассказывает о различных гранях любви: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной и ветреной, но особенно о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну. Эта любовь порождает столько же безмерного эгоизма со стороны сына, и путь к взаимному примирению проходит через страдания и смерть. Ну и конечно тема любви к родине и личного подвига маленького человека в огромной войне.

«Дочь пирата» (0+)

Когда: 19 апреля в 14:00.

Эта история о далёком времени, когда на море плавали не туристы, а пираты. На одном пиратском корабле живёт маленькая девочка Лили с отцом, грозным капитаном Жанном. У Лили нет мамы, но есть любимая кукла, которая всегда рядом. Вместе они бороздят моря и океаны, где поджидают добычу голодные и любопытные акулы, и девочка переживает волнующие приключения, полные опасностей и дружбы.

«Рони, дочь разбойника» (0+)

Когда: 19 апреля в 18:00

«Рони, дочь разбойника» – это полноценное театральное представление, отличающееся от традиционных спектаклей тем, что характеры героев и развитие сюжета передаются через сложные и впечатляющие номера в исполнении артистов прогрессивной школы движения «Generation X Team».

Зрителей ждут зловещие друды на воздушном кольце, акробатические этюды в исполнении разбойников, чарующая лесная нечисть с использованием скакалок, неуклюжие и комичные тюхи и другие запоминающиеся герои знаменитой сказки.

В постановке задействовано свыше 40 актеров в возрасте от 6 до 26 лет, среди которых – мастера спорта, лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов в области циркового искусства, акробатики и воздушной гимнастики.

«Опера, балет, любовь» (12+)

Когда: 20 апреля в 18:00

Лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка) и Ансамбль солистов Mobilis.

С. Прокофьев — «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джюльетта»

А. Хачатурян — Адажио из балета «Спартак»

П.И. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»

К.В. Глюк — Мелодия из оперы «Орфей»

Ж. Массне — Размышление из оперы «Таис»

И.Стравинский — Русский танец из балета «Петрушка»

П.И. Чайковский — Адажио из балета «Лебединое озеро»

В. Беллини — Каватина «Casta Diva» из оперы «Норма»

С. Прокофьев — Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»

«Лица» (16+)

Когда: 22 апреля в 19:00.

Театрально-концертное агентство «АНТРЕПРИЗА-СТОЛИЦА» представляет.

В основе спектакля – юмористические произведения А.П. Чехова: «В чужой стране», «Нервные люди», «Волокита», «Злодей», «Представитель».

Чеховские рассказы – это поразительно реалистичные картины российской глубинки. Его персонажи – простые люди, легко узнаваемые в повседневной жизни. Чехов, как никто другой, сумел понять суть русского характера, его истоки и уникальность. Неудивительно, что выдающиеся русские актеры всегда с удовольствием воплощали в жизнь юмористические чеховские истории.

В постановке «Лица» зрителей ждет великолепный актерский тандем: народный артист России Александр Калягин и народный артист России Владимир Симонов.

«Утиная охота» (16+)

Когда: 23 апреля в 19:00

Созданная в семидесятых годах XX века, последняя пьеса Вампилова мастерски исследует тему человеческой судьбы, построенной без глубокого осознания смысла жизни и сосредоточенной лишь на материальных ценностях.

Главный герой — удивительный человек, который мог бы воспользоваться всеми возможностями, предоставленными ему судьбой, но вместо этого разрушает всё вокруг себя. Он вступает в конфликты как на работе, так и в личной жизни, его ничего не радует, и, в конечном итоге, он приходит к осознанию бессмысленности своего существования. На первый взгляд, он кажется свободным, оригинальным, общительным и беспрепятственно продвигающимся по жизни, ведь всё удаётся ему легко. Но что же не так в его жизни?

«Рики-Тикки-Тави» (12+)

Когда: 25 апреля в 11:00, 27 апреля в 12:00.

В Орловском Государственном Академическом театре имени И.С. Тургенева представлен спектакль «Рикки-Тикки-Тави», повествующий о приключениях бесстрашного мангуста. Молодой мангуст, осиротевший из-за сильного ливня, находит приют и любовь в семье людей. Он вступает в схватку с кобрами Нагом и Нагайной, стремящимися погубить всех обитателей дома, и одерживает победу над коварными змеями.

Рикки-Тикки помнил наказ отца: заводить много друзей, хотя тот и не объяснил, как это сделать. Рикки спас всех, кто был рядом с ним. Благодаря своему отважному и доброму сердцу, маленький мангуст обрел настоящих друзей.

Спектакль подчеркивает ценность семьи в борьбе за благополучие и призван воспитать в юных зрителях не только доброту, но и смелость.

Веселые и порой забавные персонажи, запоминающаяся музыка, яркие костюмы и красочные декорации переносят зрителей в волшебный и таинственный мир экзотической.