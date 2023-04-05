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Среда, 5 апреля, 2023
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Рязанский театр драмы готовится к премьере криминальной комедии «Кто здесь?»

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21, 22, 23 апреля на сцене Рязанского театра драмы состоится премьера криминальной комедии «Кто здесь?» по пьесе «Воры» Бориса Лагоды.

Как приходится крутиться мужчинам, чтобы обеспечить себе хотя бы средний уровень жизни! И не только себе, еще и жене! И, понятное дело, любовнице — как без этого, да? Конечно, самый короткий путь к достатку — грабеж! Ну, или кража. Естественно, это наказуемо и преследуется по закону.

Но выход всегда можно найти. Это особенно очевидно для тех, кто изобретателен и хитер.

И вот однажды Генри обнаружил, что ресурсы его на исходе, жена требует свое, любовница от нее не отстает, а зарплата имеет свой потолок … но не ей решать, как хочет жить настоящий мужчина.

В тот самый момент, когда Генри понял, что проворовался вконец и ему грозит тюрьма, возникло неожиданное обстоятельство, которое могло бы его спасти.

Для зрителей это не только очередная премьера, спектакль «Кто здесь» интересен еще и тем, что это первый спектакль художественного руководителя театра — Бориса Борисовича Лагоды. В его творческую команду также вошли: художник-постановщик Эрих Вильсон, балетмейстер Нелли Дашевская, художник по свету Андрей Козлов.

В спектакле сильный актерский состав: заслуженный артист РФ Олег Пичурин;

почетные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов и Сергей Невидин;

артисты: Андрей Блажилин, Полина Бабаева, Анастасия Бурмистрова, Анастасия Дягилева, Мария Звонарева, Екатерина Кишева, Наталья Моргуненко, Юрий Мотков, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Дмитрий Рахманин.

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