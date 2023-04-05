Рязанский театр драмы готовится к премьере криминальной комедии «Кто здесь?»

21, 22, 23 апреля на сцене Рязанского театра драмы состоится премьера криминальной комедии «Кто здесь?» по пьесе «Воры» Бориса Лагоды.

Как приходится крутиться мужчинам, чтобы обеспечить себе хотя бы средний уровень жизни! И не только себе, еще и жене! И, понятное дело, любовнице — как без этого, да? Конечно, самый короткий путь к достатку — грабеж! Ну, или кража. Естественно, это наказуемо и преследуется по закону.

Но выход всегда можно найти. Это особенно очевидно для тех, кто изобретателен и хитер.

И вот однажды Генри обнаружил, что ресурсы его на исходе, жена требует свое, любовница от нее не отстает, а зарплата имеет свой потолок … но не ей решать, как хочет жить настоящий мужчина.

В тот самый момент, когда Генри понял, что проворовался вконец и ему грозит тюрьма, возникло неожиданное обстоятельство, которое могло бы его спасти.

Для зрителей это не только очередная премьера, спектакль «Кто здесь» интересен еще и тем, что это первый спектакль художественного руководителя театра — Бориса Борисовича Лагоды. В его творческую команду также вошли: художник-постановщик Эрих Вильсон, балетмейстер Нелли Дашевская, художник по свету Андрей Козлов.

В спектакле сильный актерский состав: заслуженный артист РФ Олег Пичурин;

почетные работники культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов и Сергей Невидин;

артисты: Андрей Блажилин, Полина Бабаева, Анастасия Бурмистрова, Анастасия Дягилева, Мария Звонарева, Екатерина Кишева, Наталья Моргуненко, Юрий Мотков, Роман Пастухов, Владислав Пантелеев, Дмитрий Рахманин.