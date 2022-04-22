Рязанский священник высказался о нанесении символа Z на пасхальные куличи

Руководитель информационно-аналитического отдела Рязанской епархии РПЦ Арсений Вилков высказался о куличах с нанесённым на них символом Z в поддержку спецоперации на Украине. Его слова приводит сайт «Рязанские новости».

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По мнению отца Арсения, любая нецерковная символика, нанесённая на пасхальный кулич, делает его «просто кексом». Кулич же может иметь только церковную символику.

– Пасхальный кулич – это символ Пасхи. Это образ особого Хлеба — Артоса, который в Пасху освящается и символизирует Воскресшего Христа, — уточнил священник.

Ранее другой рязанский священник Дмитрий Фетисов потребовал убрать наклейки «освящено» с куличей в частной пекарне.

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