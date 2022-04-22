Рязанский священник высказался о нанесении символа Z на пасхальные куличи

Руководитель информационно-аналитического отдела Рязанской епархии РПЦ Арсений Вилков высказался о куличах с нанесённым на них символом Z в поддержку спецоперации на Украине. Его слова приводит сайт «Рязанские новости».
По мнению отца Арсения, любая нецерковная символика, нанесённая на пасхальный кулич, делает его «просто кексом». Кулич же может иметь только церковную символику.
Ранее другой рязанский священник Дмитрий Фетисов потребовал убрать наклейки «освящено» с куличей в частной пекарне.
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