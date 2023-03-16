Рязанский суд назначил реальный срок женщине по обвинению в хранении наркотиков

Советский районный суд Рязани 10 марта завершил рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в незаконном приобретении и хранении наркотика без цели сбыта в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 3 года 5 месяцев исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.