Среда, 17 июля, 2024

Рязанский сенатор Игорь Мурог сменил комитет в Совфеде

Автор: 7info7

Опубликовано

Игорь Мурог, фото: личная страница ВК

Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог в Совфеде перешёл из одного комитета в другой. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Совета Федерации.

Ранее Мурог состоял в комитете СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Теперь он состоит в комитете по науке, образованию и культуре.

Напомним, Игорь Мурог был назначен сенатором от Рязанской области 2 апреля этого года. До перехода в Совфед Мурог был депутатом Рязанской областной Думы и исполнял обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина. Во главе вуза он встал в ноябре 2022 года, а до этого возглавлял Рязанский филиал Политеха.

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