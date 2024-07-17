Рязанский сенатор Игорь Мурог сменил комитет в Совфеде

Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог в Совфеде перешёл из одного комитета в другой. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Совета Федерации.

Ранее Мурог состоял в комитете СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Теперь он состоит в комитете по науке, образованию и культуре.

Напомним, Игорь Мурог был назначен сенатором от Рязанской области 2 апреля этого года. До перехода в Совфед Мурог был депутатом Рязанской областной Думы и исполнял обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина. Во главе вуза он встал в ноябре 2022 года, а до этого возглавлял Рязанский филиал Политеха.