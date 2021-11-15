Рязанский самбист Роман Комаров завоевал золото на турнире в Туле

Рязанец Роман Комаров стал победителем турнира в Туле. Об этом сообщило городской спортуправление.

13 ноября в Туле в спортивном комплексе «Металлург» прошел межрегиональный турнир по самбо «Кубок ОСН «Гриф» среди юношей 2004–2005 годов рождения, посвященный 30-летию со дня основания отряда специального назначения «Гриф».

В соревнованиях приняли участие спортсмены рязанской СШОР «Юпитер». По итогам состязаний в весовой категории 53 кг первое место занял Роман Комаров, воспитанник тренера Сергея Мальцева.

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