Рязанский русский народный хор вернулся с гастролей

С 19 по 23 апреля 2023 года Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова совершил гастрольный тур с концертной программой «Песнь рязанская, звучи!», посвященной 90-летию со дня основания коллектива. С творчеством крупнейшего рязанского коллектива познакомились слушатели Великих Лук, Пскова, Выборга, Санкт-Петербурга, Твери.

Гастроли прошли в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, реализуемой ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Данный проект дает уникальную возможность жителям любого уголка нашей страны прикоснуться к творчеству государственных, профессиональных национальных коллективов», — отметил директор Рязанского русского народного хора Сергей Селявин.

«У нас очень много планов и благодаря поддержке Росконцерта и Министерства культуры Российской Федерации нашему коллективу удается показать творческое наследие Рязанского края и знаменитых земляков-композиторов: Александра Аверкина, Евгения Попова, Анатолия Новикова, Александра Александрова. В программе представлено творчество великого русского поэта Сергея Есенина, а так же фольлорные композиции рязанской земли. Это уникальные шедевры из золотой коллекции Рязанского хора», — рассказала художественный руководитель РГАРНХ, заслуженный работник культуры РФ Светлана Сухова.