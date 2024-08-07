Рязанский путешественник Атласов заявил о близком финише уникальной экспедиции

Рязанский путешественник Виктор Атласов близок к тому, чтобы успешно завершить свою уникальную многолетнюю экспедицию «Полярная Россия». Об этом 5 августа он сообщил по телефону сотрудникам Рязанского музея путешественников.
Напомним, ежегодно наш земляк проходит длительные этапы пути по глубокому Северу России. Своей задачей Виктор Иванович поставил достижение мирового рекорда — пройти в одиночку, в полностью автономном режиме, без каких-либо технических средств путь от границ РФ с Норвегией до Берингова моря. В арсенале путешественника только весельная лодка, всю провизию и необходимые вещи на каждом этапе Атласов несет с собой.
В полярном поселке Тикси должна завершиться водная часть финального этапа «Полярной России».
Если планы рязанского землепроходца сбудутся, то Атласов станет обладателем мирового достижения, совершив полностью автономный переход по российскому заполярью от западных границ страны до Тихого океана.