Рязанский путешественник Атласов заявил о близком финише уникальной экспедиции

Рязанский путешественник Виктор Атласов близок к тому, чтобы успешно завершить свою уникальную многолетнюю экспедицию «Полярная Россия». Об этом 5 августа он сообщил по телефону сотрудникам Рязанского музея путешественников.

Напомним, ежегодно наш земляк проходит длительные этапы пути по глубокому Северу России. Своей задачей Виктор Иванович поставил достижение мирового рекорда — пройти в одиночку, в полностью автономном режиме, без каких-либо технических средств путь от границ РФ с Норвегией до Берингова моря. В арсенале путешественника только весельная лодка, всю провизию и необходимые вещи на каждом этапе Атласов несет с собой.

«Я нахожусь в море Лаптевых, на острове Бруснева, — сообщил Виктор Иванович. — Это в бухте Тикси, примерно в пяти километрах от берега, где находится одноименный поселок. Намереваюсь переждать начавшийся шторм, а как только он утихнет, направлю лодку в Тикси». По сути, по словам Атласова, на крохотном островке сейчас только он и обелиск в память о Михаиле Ивановиче Брусневе, который был участником поисковой экспедиции, пытавшейся пролить свет на судьбу Русской полярной экспедиции 1900–1902 годов и отыскать ее пропавшего без вести начальника, барона Эдуарда Толля.

В полярном поселке Тикси должна завершиться водная часть финального этапа «Полярной России».

«В якутском поселке Тикси я немного передохну, а потом, оставив на время вещи, налегке „добегу“ до реки Лены и обратно, — поделился Виктор Атласов. — После этого моя экспедиция завершится. Цель, к которой я шел на протяжении ряда лет, будет достигнута».

Если планы рязанского землепроходца сбудутся, то Атласов станет обладателем мирового достижения, совершив полностью автономный переход по российскому заполярью от западных границ страны до Тихого океана.