Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский приют для бездомных животных получил помощь от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции

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Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции добровольно собрали гуманитарную помощь для рязанского приюта для бездомных животных.

Городская служба по контролю за безнадзорными животными занимается отловом и содержанием безнадзорных собак. Офицеры УИИ купили корма и передали в общественную организацию.

Волонтёры приюта поблагодарили сотрудников инспекции за помощь и неравнодушие. А гости с удовольствием пообщались с обитателями приюта.

Сотрудники УИИ готовы оказывать благотворительную помощь животным на постоянной основе.

Рязанский приют для бездомных животных получил помощь от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции
Рязанский приют для бездомных животных получил помощь от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции

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