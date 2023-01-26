Рязанский приют для бездомных животных получил помощь от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции добровольно собрали гуманитарную помощь для рязанского приюта для бездомных животных.

Городская служба по контролю за безнадзорными животными занимается отловом и содержанием безнадзорных собак. Офицеры УИИ купили корма и передали в общественную организацию.

Волонтёры приюта поблагодарили сотрудников инспекции за помощь и неравнодушие. А гости с удовольствием пообщались с обитателями приюта.

Сотрудники УИИ готовы оказывать благотворительную помощь животным на постоянной основе.