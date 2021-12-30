Рязанский подросток лишился пальцев после удара током в электрощитовой

На улице Черновицкой Рязани 13-летний подросток получил электротравму в трансформаторной подстанции и лишился пальцев руки, сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

По предварительной информации, рязанец залез в техническое помещение вместе с 11-летним приятелем. Пострадавший дотронулся до электропредохранителей, получил удар током, упал.

В результате инцидента мальчик получил травмы живота, рук, ноги. Ему ампутировали два пальца на каждой кисти.

Реклама

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверкой случившегося занимается прокуратура Рязанской области.