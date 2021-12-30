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Четверг, 30 декабря, 2021
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Рязанский подросток лишился пальцев после удара током в электрощитовой

Александр Ильин

На улице Черновицкой Рязани 13-летний подросток получил электротравму в трансформаторной подстанции и лишился пальцев руки, сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

По предварительной информации, рязанец залез в техническое помещение вместе с 11-летним приятелем. Пострадавший дотронулся до электропредохранителей, получил удар током, упал. 

В результате инцидента мальчик получил травмы живота, рук, ноги. Ему ампутировали два пальца на каждой кисти. 

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Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверкой случившегося занимается прокуратура Рязанской области. 

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