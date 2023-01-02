7info 02.01.2023 09:59 Рязанский писатель Юрия Манов закончил книгу об истории забытого татарского царства На главнуюНовости РязаниКультура Image by katemangostar on Freepik Рязанский писатель Юрий Манов закончил работу над книгой «Ханкерман. История татарского ханства». Об этом он написал на странице ВКонтакте. — Итог года… Если бы одного… Ну вот, что получилось. Закончен труд, почти 500 страниц, более сотни иллюстраций. История забытого татарского царства в средней полосе России, — пишет Манов. Книга доступна на сайте Литрес. Там есть описание произведения. Перед вами — художественно-историческое исследование, посвященное Касимовскому царству. Расположенное между Муромом и Рязанью татарское государство было основано в 1452 году и просуществовало до 1681 года. В отличие от широко известных ханств (Казанского, Астраханского и др.) Касимовское всегда было союзным Москве. Мы вместе пройдем весь его путь, проследим, как оно развивалось с остальной Россией на протяжении бурных XV–XVII веков, и увидим, какой неоценимый вклад в победы страны внесли союзные татары — гвардия русских правителей. Исследование переплетается с художественной линией — рассказом о вымышленном татарском воинском роде. Сражения, строительство и разрушения Касимова, превратности политики перейдут в художественное измерение, где обретут большую ясность. Авторская группа (Ю. Манов, С. Панарин и П. Панкин) приглашает вас в увлекательное путешествие. Добро пожаловать в Ханкерман — «ханскую крепость» или «ханский городок». Именно так назывался когда-то современный Касимов. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2