Рязанский писатель Юрия Манов закончил книгу об истории забытого татарского царства

Перед вами — художественно-историческое исследование, посвященное Касимовскому царству. Расположенное между Муромом и Рязанью татарское государство было основано в 1452 году и просуществовало до 1681 года. В отличие от широко известных ханств (Казанского, Астраханского и др.) Касимовское всегда было союзным Москве. Мы вместе пройдем весь его путь, проследим, как оно развивалось с остальной Россией на протяжении бурных XV–XVII веков, и увидим, какой неоценимый вклад в победы страны внесли союзные татары — гвардия русских правителей. Исследование переплетается с художественной линией — рассказом о вымышленном татарском воинском роде. Сражения, строительство и разрушения Касимова, превратности политики перейдут в художественное измерение, где обретут большую ясность. Авторская группа (Ю. Манов, С. Панарин и П. Панкин) приглашает вас в увлекательное путешествие. Добро пожаловать в Ханкерман — «ханскую крепость» или «ханский городок». Именно так назывался когда-то современный Касимов.