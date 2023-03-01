Рязанский перинатальный центр приглашает на день открытых дверей

3 марта в 10 часов Рязанский перинатальный центр откроет свои двери для знакомства будущим мамам и папам. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Для гостей проведут экскурсии по отделениям и беседы со специалистами центра. Посетители получат ответы на самые важные вопросы: как проходят консультации и диагностика, что нужно для партнёрских родов, как выглядят родильные боксы и чем они оборудованы, какие условия созданы для совместного пребывания мамы и малыша и многое другое.

Перинатальный центр расположен по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1И (сбор у ресепшна в 9:50).

Для посещения нужно предварительно записаться.

Возрастное ограничение 18+