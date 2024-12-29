Рязанский перинатальный центр назвал самые редкие имена младенцев в декабре

Рязанский областной перинатальный центр обнародовал статистику по именам, которые давали младенцам родители в декабре 2024 года. Медучреждение на своей странице ВКонтакте опубликовало самые редкие имена и имена, которыми чаще всего называли детей.

Так, за первый месяц зимы было

зарегистрировало 88 младенцев.

Из них 37 — девочки, 51 — мальчики.

Под окончание года самым популярным женским именем стала Ева. Имена Варвара, Александра, Мария стали вторыми по популярности в декабре. Редкими женскими именами стали Аделия, Марьяна, Мирослава, Кира. Одну девочку в декабре называли Юлией.

Среди мужских имён лидерами стали сразу четыре имени: Михаил (несколько месяцев подряд становится самым популярным именем карапузов), Арсений, Матвей, Максим. На втором месте по популярности — Денис, Александр, Богдан, Артём, Ярослав.

Редкими мужскими именами в перинатальном центре стали Роберт и Стефан. Также среди зарегистрированных младенцев опять появилось пока ещё редко встречающееся имя Леонид.