Рязанский облсуд отказался отменять введение QR-кодов в регионе

27 января Рязанский областной суд отказал в иске местной жительницы, требовавшей отметить распоряжение губернатора о введении QR-кодов в регионе, сообщает МедиаРязань.

На заседании представитель губернатора, выступающий ответчиком, предоставил необходимые документы, включая оригинал распоряжения № 309.

Прокурор заявила, что у рассматриваемого в деле документа имеются все признаки нормативного правового акта. Нарушений там не установлено. Ответчик также пояснил, что документ о QR-кодах принят в соответствиях с полномочиями, предоставленными губернатору федеральным законодательством.

Реклама

В итоге суд отказал в иске признать распоряжение незаконным и не стал отметить систему QR-кодов в Рязанской области.