Рязанский областной онкоцентр получил уникальный линейный ускоритель

В Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере смонтировали новое уникальное оборудование. Линейный ускоритель модели Halcyon, полученный по нацпроекту «Здравоохранение», размещён в отделении лучевой терапии.

Хорошей новостью поделился с рязанцами глава регионального минздрава Александр Пшенников.

Инновационный ускоритель позволит лечить самые распространённые онкологические заболевания в урологии, гинекологии, проктологии, а также опухоли шеи и головы. Аппарат будут применять и для оказания паллиативной медпомощи.

В настоящее время оформляется разрешительная документация, затем Halcyon примет первых пациентов.

Министр здравоохранения Рязанской области уточнил, что в полном объёме Областной онкодиспансер заработает в новом здании с 1 марта.