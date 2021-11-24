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Среда, 24 ноября, 2021
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Рязанский наркоман украл у мальчика детский велосипед

Александр Ильин
арест

В Рязани полиция задержали 24-летнего местного жителя, который подозревается в краже детского велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным правоохранителей, молодой человек случайно увидел оставленный возле супермаркета детский велосипед, принадлежащий сыну 27-летней рязанки, и беспрепятственно забрал его.

Злоумышленник планировал сбыть похищенное и на вырученные деньги купить синтетические наркотики.

Благодаря помощи свидетелей, которые заметили мужчину на улице с велосипедом в руках, подозреваемого задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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