Рязанский музыкальный театр представил репертуар на август и сентябрь

Зрителям покажут три мюзикла. Также ожидается премьера — оперетта.
19 августа (пятница) 19:00
20 августа (суббота) 18:00
Мюзикл в 2 действиях В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса 12+
Автор либретто Е. Муравьёв
Одна из самых смешных и любимых зрителями комедий мирового репертуара «Тётка Чарлея» английского драматурга Брэндона Томаса усилиями авторов композитора Владимира Баскина и поэта-песенника Евгения Муравьёва превращена в яркий и запоминающийся мюзикл. В нём гармонично соседствуют остроумный, искромётный юмор и тонкая пронзительная лирика.
4 сентября (воскресенье) 18:00
Премьера! Оперетта И. Кальмана в 2-х действиях «Баядера» 16+
Либретто Ю. Браммера и А. Грюнвальда
Яркая и красочная, как праздник в Индии, лёгкая и романтичная, как дуновение парижского ветерка, «Баядера» удивит и порадует вас разнообразием музыкальных жанров. Здесь и восточные мотивы, и фокстрот, и джаз, и модные в прошлом веке мелодии в ритме тустепа и шимми.
9 сентября (пятница) 19:00
10 сентября (суббота) 18:00
Мюзикл в двух действиях В. Кондрусевича «Интрига» 12+
Либретто В. Константинова и Б. Рацера по мотивам пьесы Э. Скриба «Стакан воды»
Хотите совершить увлекательную экскурсию и оказаться при королевском дворе Англии в непростой для нее период войны с Францией за испанский престол? В мюзикле Владимира Кондрусевича «Интрига» по мотивам изящной и остроумной пьесы Эжена Скриба «Стакан воды» будет всё для захватывающей исторической авантюры: запутанный сюжет, политические интриги и любовь, лёгкий юмор и размышления о долге и совести.
16 сентября (пятница) 19:00
18 сентября (воскресенье) 18:00
Мюзикл М. Дунаевского в 2 действиях по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина «Алые паруса» 12+
Стихи и либретто М. Бартенева и А. Усачёва
«Алые паруса» – это совершенно новый взгляд на знакомую с детства историю о девушке Ассоль и капитане Грее. Повесть Александра Грина, переосмысленная либреттистами Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым и положенная на музыку Максимом Дунаевским, превратилась в яркий современный мюзикл о мечтах, в которые нужно верить несмотря ни на что, и надеждах, которые обязательно сбудутся. Твёрдость и отчаяние, любовь и ненависть, дружба и предательство, мистика и реальность переплетаются в спектакле и погружают зрителей в настоящую бурю эмоций.