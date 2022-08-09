Рязанский музыкальный театр представил репертуар на август и сентябрь

Зрителям покажут три мюзикла. Также ожидается премьера — оперетта.

19 августа (пятница) 19:00

20 августа (суббота) 18:00

Мюзикл в 2 действиях В. Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя!» по мотивам пьесы Б. Томаса 12+

Автор либретто Е. Муравьёв

Одна из самых смешных и любимых зрителями комедий мирового репертуара «Тётка Чарлея» английского драматурга Брэндона Томаса усилиями авторов композитора Владимира Баскина и поэта-песенника Евгения Муравьёва превращена в яркий и запоминающийся мюзикл. В нём гармонично соседствуют остроумный, искромётный юмор и тонкая пронзительная лирика.

4 сентября (воскресенье) 18:00

Премьера! Оперетта И. Кальмана в 2-х действиях «Баядера» 16+

Либретто Ю. Браммера и А. Грюнвальда

Яркая и красочная, как праздник в Индии, лёгкая и романтичная, как дуновение парижского ветерка, «Баядера» удивит и порадует вас разнообразием музыкальных жанров. Здесь и восточные мотивы, и фокстрот, и джаз, и модные в прошлом веке мелодии в ритме тустепа и шимми.

9 сентября (пятница) 19:00

10 сентября (суббота) 18:00

Мюзикл в двух действиях В. Кондрусевича «Интрига» 12+

Либретто В. Константинова и Б. Рацера по мотивам пьесы Э. Скриба «Стакан воды»

Хотите совершить увлекательную экскурсию и оказаться при королевском дворе Англии в непростой для нее период войны с Францией за испанский престол? В мюзикле Владимира Кондрусевича «Интрига» по мотивам изящной и остроумной пьесы Эжена Скриба «Стакан воды» будет всё для захватывающей исторической авантюры: запутанный сюжет, политические интриги и любовь, лёгкий юмор и размышления о долге и совести.

16 сентября (пятница) 19:00

18 сентября (воскресенье) 18:00

Мюзикл М. Дунаевского в 2 действиях по мотивам одноименной повести-феерии А. Грина «Алые паруса» 12+

Стихи и либретто М. Бартенева и А. Усачёва

«Алые паруса» – это совершенно новый взгляд на знакомую с детства историю о девушке Ассоль и капитане Грее. Повесть Александра Грина, переосмысленная либреттистами Михаилом Бартеневым и Андреем Усачёвым и положенная на музыку Максимом Дунаевским, превратилась в яркий современный мюзикл о мечтах, в которые нужно верить несмотря ни на что, и надеждах, которые обязательно сбудутся. Твёрдость и отчаяние, любовь и ненависть, дружба и предательство, мистика и реальность переплетаются в спектакле и погружают зрителей в настоящую бурю эмоций.