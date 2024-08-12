Рязанский музыкальный театр открыл 21-й театральный сезон

10 августа состоялся сбор труппы Рязанского музыкального театра. Традиционно после летнего отпуска коллектив собирается, чтобы обсудить планы на предстоящий сезон. Сделать это было решено в необычной обстановке — в роскошных природных декорациях музея-заповедника «Усадьба С. Н. Худекова». Сотрудники музыкального театра прогулялись по парку-дендрарию, в котором растут деревья и кустарники 88 видов, узнали историю создания и восстановления заповедника, а также познакомились с фактами биографии драматурга, писателя, либреттиста и издателя Петербургской газеты С. Н. Худекова. Кроме экскурсии, все желающие смогли принять участие в усадебных играх, примерить исторические костюмы и полюбоваться павлинами.

После прогулки коллектив театра расположился на берегу Черепашьего пруда, чтобы в неформальной обстановке поговорить о планах на будущее. Стоит отметить, что первый спектакль в новом сезоне в Рязанском музыкальном театре уже состоялся. Это была музыкальная комедия Е. Птичкина «Бабий бунт», которую смогли посмотреть члены семей участников СВО. Премьера этого спектакля состоялась в 2017 году, но до сих пор его неизменно сопровождают аншлаги и восторженные отзывы.

Директор театра Марина Кауркина поздравила всех собравшихся с началом нового театрального сезона и передала слово главному режиссёру Анастасии Русановой. И она, и главный балетмейстер Софья Прилуцкая в прошлом сезоне работали в Рязанском музыкальном театре над мюзиклом А.Кротова «Римские каникулы». Теперь они стали неотъемлемой частью этой команды.

— Мы очень рады, что мы теперь с вами, а вы — с нами, — отметила Анастасия Русанова. — И первое, что нас ждёт, — это юбилейный театрализованный концерт, над концепцией которого мы сейчас работаем. К новому году мы подготовим настоящий хит — мюзикл Г. Гладкова «Бременские музыканты». К 80-летию Победы запланирована постановка оперетты К. Листова «Севастопольский вальс» в сотрудничестве с выпускниками ГИТИСа, а завершит 21-й театральный сезон мюзикл В.Баскина «Сирано де Бержерак». Обещаю, что это будет интересно и необычно!

Кроме премьерных постановок, рязанцев в новом сезоне ждут уже полюбившиеся спектакли музыкального театра и концертные программы. Совсем скоро — 23 и 24 августа — коллектив отправится в Тулу, а на рязанской сцене можно будет увидеть спектакли Новомосковского театра драмы. Также в планах — гастроли в Новоуральск и участие в фестивалях «Видеть музыку» и «Школьная классика».

И даже это — далеко не все планы и сюрпризы, которые готовит Рязанский музыкальный театр для своих зрителей. Заряд энергии, позитива, теплоты и душевности, которые коллектив получил на самом необычном в своей истории сборе труппы, говорит о том, что 21-й сезон в Рязанском музыкальном театре будет ярким и впечатляющим!