Рязанский музей-заповедник проведёт мастер-классы по декоративно-прикладному искусству

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике в марте и в мае 2023 года состоятся мастер-классы по ремеслу с богатой историей — набойке по ткани. В этом виде декоративно-прикладного искусства узоры на ткань набивают при помощи специальных рельефных форм с рисунком.

Первые ткани с набивным рисунком существовали ещё в Дневней Руси, а расцвет этого ремесла пришёлся на XVII – начало ХIX века. Из набивных тканей шили сарафаны и рубахи, украшали кафтаны, мужскую одежду, головные уборы и мебель.

Со временем от ручных небольших деревянных штампов ремесленный процесс перешёл к масштабному фабричному производству.

Гости мастер-класса «Весенние узоры» узнают об истории набойки и попробуют создать небольшое узорчатое полотно своими руками по старинным технологиям.

Сеансы состоятся:

• 21, 22, 23 марта — в 15 часов,

• 3, 4, 24, 25 мая — в 15 часов.

Группа от 5 человек, цена — 400 рублей с посетителя.

Телефон для записи на мастер-класс: (4912) 27-60-66.

Возрастное ограничение 12+