Рязанский Минздрав предупредил о возможных задержках с закупкой лекарств

Минздрав Рязанской области предупредил о возможных задержках с закупкой лекарств. Об этом чиновники заявили в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте, отвечая на вопрос, почему ребёнок с астмой не получает положенного для лечения бесплатного препарата.
По данным Минздрава, заявки на закупку лекарств отправляют сразу, как только их становится на складе критическое количество и поступают деньги. Сложности появляются из-за того, что нужных препаратов нет у продавцов.
Многие лекарства производятся за границей, сейчас им ищется замена.