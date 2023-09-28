Четверг, 28 сентября, 2023
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Рязанский Минздрав предупредил о возможных задержках с закупкой лекарств

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Изображение от jcomp на Freepik

Минздрав Рязанской области предупредил о возможных задержках с закупкой лекарств. Об этом чиновники заявили в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте, отвечая на вопрос, почему ребёнок с астмой не получает положенного для лечения бесплатного препарата.

— В коммерческих аптеках данное лекарство имеется, конечно я его куплю своему ребёнку. Но возникает вопрос почему дети не обеспечиваются необходимыми лекарствами, которые им положены по закону в срок? — интересуется рязанка.

По данным Минздрава, заявки на закупку лекарств отправляют сразу, как только их становится на складе критическое количество и поступают деньги. Сложности появляются из-за того, что нужных препаратов нет у продавцов.

Многие лекарства производятся за границей, сейчас им ищется замена.

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