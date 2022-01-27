Рязанский Минздрав озвучил статистику смертности среди привитых от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец назвал процент смертности от коронавируса среди привитого населения в региона, сообщает «ВидСбоку».
Среди привитого населения смертность составляет 0,003 процента, заявил Хоминец.
По словам начальника управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой, процент заболевших среди привитых составляет 2,3 — это 13 тысяч 794 человека.
Сараева отметила, что при достижении коллективного иммунитета в 80% ковидные ограничения снимут.