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Четверг, 27 января, 2022

Рязанский Минздрав озвучил статистику смертности среди привитых от COVID-19

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Рязанский Минздрав озвучил статистику смертности среди привитых от COVID-19

Александр Ильин

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец назвал процент смертности от коронавируса среди привитого населения в региона, сообщает «ВидСбоку».

Среди привитого населения смертность составляет 0,003 процента, заявил Хоминец. 

По словам начальника управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ларисы Сараевой, процент заболевших среди привитых составляет 2,3 — это  13 тысяч 794 человека. 

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Сараева отметила, что при достижении коллективного иммунитета в 80% ковидные ограничения снимут.

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