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Вторник, 15 февраля, 2022

Рязанский Минтруд рассказал о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 

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Рязанский Минтруд рассказал о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 

Александр Ильин

Министерство труда и социальной защиты Рязанской области рассказало о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в 2022 году. Информация появилась на сайте ведомства 15 февраля. 

Выплата предоставляется семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. В 2022 году она составляет 24 552 рублей.

С 1 января размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету, который будет произведен в автоматическом режиме в феврале. Таким образом, размер ежемесячной выплаты в 2022 году составляет 11 335 рублей.

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Кроме того, с 11 февраля федеральным законодательством предусмотрено назначение ежемесячной выплаты без предоставления гражданами сведений о своих доходах, а также о доходах членов семьи. 

С начала 2022 года выплату получили 6090 семей.

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