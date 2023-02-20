Рязанский Кремль, Константиново, Касимов и Старая Рязань: Губернатор Павел Малков назвал любимые места в регионе

Глава Рязанской области рассказал, какие места ему особенно нравятся в регионе.
Павел Малков отметил, что в планах – серьёзный проект по развитию Константиново. По словам губернатора, ни в коем случае нельзя допустить там многоэтажной застройки. Туристическую инфраструктуру нужно аккуратно и грамотно вписывать в ландшафт.
Глава Рязанской области отметил и множество красивейших церквей в регионе.
А дропзону «Крутицы», где спортсмены и любители прыгают с парашютом, Павел Малков назвал лучшей дропзоной России.
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