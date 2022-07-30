Рязанский клуб охотников собирает подписи под обращением к президенту Путину

Клуб охотников собирает подписи рязанцев под обращением к президенту Путину. Об этом пишет «Новая газета Рязань».

Представители «Рязанского областного общества охотников и рыболовов» (РОООиР) уверены, что чиновники регионального Минприроды хотят забрать у них охотничьи угодья.

— Мы просим сохранить доступную охоту не только для себя, но и для своих детей, будущих защитников Отечества, — приводит издание отрывок из обращения к президенту.

Общество регулярно проверяется, при этом проверяющие находят разные нарушения. Например, негативное воздействие на окружающую среду с помощью печи и котла, установленного в здании в Рязани. Выписан штраф 5 тысяч рублей.

За срубленные для подкормки зайцев осинки штраф гораздо больше — 200 тысяч рублей, отмечает «Новая газета».