Рязанский кардиодиспансер получил новый диагностический прибор. Биомпендансметр предназначен для проведения анализа состава тела для совокупной оценки белкового, липидного и водного обмена. Аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Это компактный прибор, соединенный с компьютером. Во время обследования аппаратом через электроды, закрепленные на теле пациента, пропускается ток слабой мощности. При прохождении через разные ткани и среды организма характеристики тока меняются. Показатели обрабатываются компьютером. На выходе можно определить количество жировой массы, ее излишнее количество. Сразу можно понять – сколько лишних килограммов должен сбросить человек. Можно определить достаточно ли пациент употребляет белка, физиологичный вес, при котором он будет себя чувствовать хорошо; количество скелетной мускулатуры, то есть выяснить: тренированный человек или страдающий гиподинамией; количество воды в организме, в том числе лишней, и ряд других параметров.

По словам врача-диетолога Рязанского кардиодиспансера Людмилы Сидоровой, результаты позволяют своевременно выявлять людей группы риска по метаболическим нарушениям, проанализировать степень нарушений у пациентов с избытком или дефицитом массы тела, ожирением, отеками, назначать и своевременно корректировать процесс лечения.

– Биоимпендансный анализ – важнейший инструмент в работе диетолога, кардиолога, других специалистов. Прибор позволяет выявить метаболические нарушения: наличие ожирения или недостаток веса. Аппарат очень удобный. Он важен для мониторинга динамики. К примеру, при повторных обращениях мы отслеживаем: за счет чего снижается вес, за счет жировой массы или клеточной? Это очень важно, потому что главная задача – сохранить мышцы и снизить жировую массу, – говорит Людмила Сидорова.

Реклама

Ранее прибор использовался исключительно при подготовке космонавтов, затем спортсменов. Сейчас он успешно применяется в медицине. Биоимпедансметр отличают высокая информативность, безопасность, неинвазивность, высокий уровень комфорта обследуемых. Первых пациентов на обследование с применением нового прибора в Рязанском кардиодиспансере планируется принять через 10 дней.