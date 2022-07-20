Рязанский кардиодиспансер получил новое оборудование

Современный велоэргометр установлен в областной консультативно-диспансерной поликлинике кардиодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Аппаратура применяется для проведения нагрузочного теста. Это метод, при котором оценивается электрокардиограмма пациента, его артериальное давление и реакция организма при постоянно нарастающей физической нагрузке. Для этого используется стационарный велосипед или велоэргометр. Суть метода такова: пациент в течение 45 минут крутит педали, при этом идет регистрация показателей сердечно-сосудистой системы.

Нагрузочные тесты позволяют определить реакцию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, выявить эпизоды ишемии миокарда и нарушения ритма сердца.

«Использование велоэргометра позволяет повысить качество диагностики, своевременно и более точно выявить проблему, назначить необходимый курс лечения», — говорит врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующая отделением № 2 областной консультативно-диспансерной поликлиники кардиодиспансера Ирина Грушецкая.

Новый велоэргометр имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичным аппаратом, приобретенным ранее. В частности, более правильные анатомические параметры для проведения нагрузочной пробы.

«Для пациентов новая модель значительно удобнее», — отмечает Ирина Грушецкая.

В настоящее время аппарат смонтирован и запущен в работу.