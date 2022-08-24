Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник сообщил о назначении нового директора

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник с 24 августа официально возглавил экс-министр культуры Рязанской области Виталий Попов.
На сайте музея сообщается о подписании соответствующего приказа министерством культуры РФ.
Нового руководителя коллективу представила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Встреча с ней состоялась в Музейном центре им. А. И. Солженицына.
Манилова рассказала сотрудникам РИАМЗ о перспективах после переезда музея из Рязанского кремля, ответила на вопросы. Также чиновница выразила благодарность за работу возглавлявшей музей-заповедник с 2008 года Ольге Кречетовой.