Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник сообщил о назначении нового директора

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник с 24 августа официально возглавил экс-министр культуры Рязанской области Виталий Попов.

На сайте музея сообщается о подписании соответствующего приказа министерством культуры РФ.

Нового руководителя коллективу представила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Встреча с ней состоялась в Музейном центре им. А. И. Солженицына.

Манилова рассказала сотрудникам РИАМЗ о перспективах после переезда музея из Рязанского кремля, ответила на вопросы. Также чиновница выразила благодарность за работу возглавлявшей музей-заповедник с 2008 года Ольге Кречетовой.