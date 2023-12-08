Пятница, 8 декабря, 2023
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Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана

7info7
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Коллекция Рязанского художественного музея богата не только живописными полотнами, но и изделиями декоративно-прикладного искусства.

В нашем цикле «День шедевра» мы познакомились с дымковской и филипповской игрушкой, с шедеврами гончарного искусства Скопина. А сегодня поговорим о балхарской керамике.

 — Изделия этого гончарного промысла выпускали в высокогорном ауле Балхар республики Дагестан. По преданию добрый бедняк открыл секрет общения с местной глиной и научил этому мастерству односельчан.

 Самые изящные изделия получались у женщин, поэтому изготовлением предметов быта занимались они, а мужчины развозили по всему Дагестану готовые вещи.

Благодаря особому составу глины керамика тонкостенная и изящная, но при этом на удивление прочная. Мастера используют традиционный гончарный круг, но форму изделию придают благодаря использованию длинных мягких жгутов, а потом разравнивают до гладкой поверхности.

Перед отправкой изделия в печь его расписывают. Под воздействием температуры желтая глина приобретает красноватый оттенок.

Палитра сюжетов невероятна. Это сосуды для хранения воды и вина, бытовая керамика, фигурки людей, животных и птиц, целые сюжетные экспозиции, которые знакомят нас с жизнью горцев.

Великий поэт и писатель Расул Гамзатов упоминает о балхарской керамике  в книге «Мой Дагестан».

 —  Балхарские гончары, уложив свои изделия в большие корзины, а корзины навьючив на ослов и мулов, отправились в город сбывать товар. По дороге им попались озорные парни из ближнего аула.
      — Далеко ли отправились, горшечники?
      — Продавать горшки.
      — Какова цена?
      — Маленькие по двугривенному, большие по пятаку.
      — Почему так?
      — Потому что маленькие делать труднее, чем большие. Озорники купили у балхарцев все их горшки.
      — Останетесь довольны нашим товаром, — говорили гончары, прощаясь и поворачивая мулов, чтобы ехать обратно. — Товар наш сделан на совесть. И до ваших внуков доживут наши горшки.
      Поднявшись на гору, горшечники расположились отдохнуть. Они оглядывали с высоты горную дорогу и вдруг заинтересовались, чем это занимаются там вдали парни, скупившие их звонкий и красивый товар. А парни расставили горшки по краю пропасти и, отойдя на двадцать шагов, кидают в горшки камни. Очевидно, у них шло соревнование, кто больше разобьет.
      Горшки звонко лопались, а черепки сыпались в пропасть. Все это доставляло парням удовольствие.
      Горшечники, как по команде, вскочили на ноги и, обнажив кинжалы, бросились к хулиганам.
      — Что вы делаете, негодные люди! — закричали они. — Мы продали вам лучшие наши горшки, а вы… Где ваша совесть?
      — Почему вы сердитесь, — недоуменно спросили парни, — вы продали нам свой товар, мы вам хорошо заплатили, горшки теперь наши, какое вам теперь дело, на что мы их употребили? Хотим — будем бить, хотим — повезем домой, хотим — просто оставим на дороге.
      — Но эти горшки нам не чужие. Много труда мы вложили в глину, прежде чем она стала красивым горшком, чтобы им любовались люди. Мы думали, что наши изделия принесут людям радость, что они украсят чью-нибудь жизнь. Продавая их вам, мы надеялись, что вы из одного горшка будете угощать гостя бузой, а в другом будете держать родниковую воду, а в некоторых будут расти прекрасные цветы. Вы же, бесчестные люди, все превратили в черепки, весь наш труд, все наше старание, все наши мечты вы побили камнями на краю пропасти. Вы кидали камни в наши изделия точно так же, как неразумные дети кидают камни в певчих прекрасных птиц.
      Горшечники решительно отобрали у парней то, что те не успели разбить, и возвратились домой.
      Обиду горшечников поймет каждый, кто сам трудился, вкладывая в свой труд душу, и кто любовался результатами своего труда.

Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана
Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана

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