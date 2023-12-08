Рязанский художественный музей впервые показывает балхарскую керамику из Дагестана

Коллекция Рязанского художественного музея богата не только живописными полотнами, но и изделиями декоративно-прикладного искусства.

В нашем цикле «День шедевра» мы познакомились с дымковской и филипповской игрушкой, с шедеврами гончарного искусства Скопина. А сегодня поговорим о балхарской керамике.

— Изделия этого гончарного промысла выпускали в высокогорном ауле Балхар республики Дагестан. По преданию добрый бедняк открыл секрет общения с местной глиной и научил этому мастерству односельчан.

Самые изящные изделия получались у женщин, поэтому изготовлением предметов быта занимались они, а мужчины развозили по всему Дагестану готовые вещи.

Благодаря особому составу глины керамика тонкостенная и изящная, но при этом на удивление прочная. Мастера используют традиционный гончарный круг, но форму изделию придают благодаря использованию длинных мягких жгутов, а потом разравнивают до гладкой поверхности.

Перед отправкой изделия в печь его расписывают. Под воздействием температуры желтая глина приобретает красноватый оттенок.

Палитра сюжетов невероятна. Это сосуды для хранения воды и вина, бытовая керамика, фигурки людей, животных и птиц, целые сюжетные экспозиции, которые знакомят нас с жизнью горцев.

Великий поэт и писатель Расул Гамзатов упоминает о балхарской керамике в книге «Мой Дагестан».

— Балхарские гончары, уложив свои изделия в большие корзины, а корзины навьючив на ослов и мулов, отправились в город сбывать товар. По дороге им попались озорные парни из ближнего аула.

— Далеко ли отправились, горшечники?

— Продавать горшки.

— Какова цена?

— Маленькие по двугривенному, большие по пятаку.

— Почему так?

— Потому что маленькие делать труднее, чем большие. Озорники купили у балхарцев все их горшки.

— Останетесь довольны нашим товаром, — говорили гончары, прощаясь и поворачивая мулов, чтобы ехать обратно. — Товар наш сделан на совесть. И до ваших внуков доживут наши горшки.

Поднявшись на гору, горшечники расположились отдохнуть. Они оглядывали с высоты горную дорогу и вдруг заинтересовались, чем это занимаются там вдали парни, скупившие их звонкий и красивый товар. А парни расставили горшки по краю пропасти и, отойдя на двадцать шагов, кидают в горшки камни. Очевидно, у них шло соревнование, кто больше разобьет.

Горшки звонко лопались, а черепки сыпались в пропасть. Все это доставляло парням удовольствие.

Горшечники, как по команде, вскочили на ноги и, обнажив кинжалы, бросились к хулиганам.

— Что вы делаете, негодные люди! — закричали они. — Мы продали вам лучшие наши горшки, а вы… Где ваша совесть?

— Почему вы сердитесь, — недоуменно спросили парни, — вы продали нам свой товар, мы вам хорошо заплатили, горшки теперь наши, какое вам теперь дело, на что мы их употребили? Хотим — будем бить, хотим — повезем домой, хотим — просто оставим на дороге.

— Но эти горшки нам не чужие. Много труда мы вложили в глину, прежде чем она стала красивым горшком, чтобы им любовались люди. Мы думали, что наши изделия принесут людям радость, что они украсят чью-нибудь жизнь. Продавая их вам, мы надеялись, что вы из одного горшка будете угощать гостя бузой, а в другом будете держать родниковую воду, а в некоторых будут расти прекрасные цветы. Вы же, бесчестные люди, все превратили в черепки, весь наш труд, все наше старание, все наши мечты вы побили камнями на краю пропасти. Вы кидали камни в наши изделия точно так же, как неразумные дети кидают камни в певчих прекрасных птиц.

Горшечники решительно отобрали у парней то, что те не успели разбить, и возвратились домой.

Обиду горшечников поймет каждый, кто сам трудился, вкладывая в свой труд душу, и кто любовался результатами своего труда.