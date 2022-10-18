Рязанский художественный музей представит выставку «Чудо врачевания»

20 октября в 16 часов в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка религиозного искусства.

Выставка «Чудо врачевания» призвана познакомить зрителя с современным монументальным искусством Рязани. Экспозиция рассказывает о формировании целостного образа храма – от архитектурного проекта и художественной программы росписей до их воплощения. Законченный и гармоничный облик храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» на территории областной клинической больницы им. Н.А. Семашко является на сегодняшний день одним из удачных примеров развития традиций древнерусского искусства в современном мире. Представленные на выставке эскизы росписей позволяют проследить процесс формирования сакрального образа – актуального и, вместе с тем, остающегося в рамках канона.

Такая цельность храмового образа – результат совместных трудов архитектора и автора богословской концепции росписей иерея Константина Камышанова, нижегородских художников-иконописцев Николая и Сергея Сметаниных и рязанского художника Романа Багрова. Тема врачевания, исцеления, особенно актуальная в связи с расположением храма, раскрывается здесь через буквальное «восстановление цельности» – путем взаимного жертвования Бога и человека. Композиционное и колористическое единство системы росписей и архитектурных объемов последовательно воплощает образ евхаристической, пасхальной радости.

Гармония художественного решения храмового пространства основана на отказе от контраста во всех его проявлениях. Композиция росписей строится на ритмическом взаимодействии вертикальной и горизонтальной доминант, подчеркнутом выразительной пластикой жеста. Легкий, холодный колорит классической фресковой живописи, динамичные, точно найденные абрисы фигур следуют логике архитектурных форм, последовательно раскрывая их конструктивное и смысловое звучание. Архаичная алтарная преграда позволяет воспринимать алтарный объем как органичное продолжение архитектурного пространства храма, живописной кульминацией которого становится образ Святой Троицы.

Развитие художественного образа в рамках канона – процесс, предполагающий не автоматическое копирование древних образцов, но живое, соответствующее времени воплощение храма как образа Космоса. Именно последовательное осмысление суммарного – соборного – опыта Церкви формирует язык религиозного искусства эпохи. В этом смысле перенос евхаристических изображений из алтаря в пространство храма – это не только возвращение к изобразительной традиции ранней Церкви, но и художественный прием, позволяющий подчеркнуть суть Литургии как совместного действия.

В области храмового искусства зритель, как правило, имеет дело с уже завершенным результатом. Выставка эскизов – подготовительных, в каком-то смысле не самостоятельных произведений – позволяет зрителю присоединиться на мгновение к сложному процессу духовных и художественных поисков авторов – создателей богословской концепции и живописного решения.

Выставка работает с 20 октября по 25 декабря 2022 года в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 час.

Выходной день – понедельник. Санитарный день — первая пятница месяца.

Возрастное ограничение 6+

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