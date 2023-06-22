Рязанский Губернаторский камерный оркестр выступил в Курске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию MSK1.RU, что его постоянно путают с основателем «Группы Вагнера» Евгением Пригожиным. Собеседник уточнил, что в день ему пишут и звонят очень много раз. «Существует огромное количество мемов на эту тему. Иногда спрашивают «Доставили снаряды или нет?» – отметил Пригожин. Муж певицы Валерии признался, что уже...