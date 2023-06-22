Рязанский Губернаторский камерный оркестр выступил в Курске

Рязанский и Курский камерные оркестры создали совместный проект и выступили в концертном зале «Свиридовский» в Курске.
Фрагментом выступления поделился Рязанский Губернаторский камерный оркестр ВКонтакте.
Звучит «Кончерто Гроссо» Г.Ф. Генделя.
Рязанский и Курский камерные оркестры создали совместный проект и выступили в концертном зале «Свиридовский» в Курске.
Фрагментом выступления поделился Рязанский Губернаторский камерный оркестр ВКонтакте.
Звучит «Кончерто Гроссо» Г.Ф. Генделя.
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