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Вторник, 1 марта, 2022

Рязанский губернатор высказал своё отношение к наложенным на РФ западным санкциям

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Рязанский губернатор высказал своё отношение к наложенным на РФ западным санкциям

7info7

В ходе заседания регионального правительства 1 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов высказал свою позицию относительно проведения военной спецоперации на территории Украины и санкций, наложенных на РФ западными государствами.

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По словам главы региона, сейчас важно сплотиться. Он отметил, что Россия не воюет с украинским народом, а защищается от преступного националистического режима. Любимов согласился с президентом Путиным в том, что спецоперация — это вынужденная мера, призванная провести демилитаризацию и денацификацию.

Глава региона напомним, что восемь лет на территории Донбасса погибали мирные жители, и националистический режим подавлял всех, кто выступал за сохранение русского языка и дружественных отношений между народами. Этим не могли не воспользоваться внешние силы, которые всячески стараются ослабить Россию.

– они слишком плохо нас знают или может просто забыли, как внешняя угроза, трудности сплачивают нас и делают непобедимыми, – добавил он.

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