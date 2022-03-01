Рязанский губернатор высказал своё отношение к наложенным на РФ западным санкциям

В ходе заседания регионального правительства 1 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов высказал свою позицию относительно проведения военной спецоперации на территории Украины и санкций, наложенных на РФ западными государствами.

- Реклама -

По словам главы региона, сейчас важно сплотиться. Он отметил, что Россия не воюет с украинским народом, а защищается от преступного националистического режима. Любимов согласился с президентом Путиным в том, что спецоперация — это вынужденная мера, призванная провести демилитаризацию и денацификацию.

Глава региона напомним, что восемь лет на территории Донбасса погибали мирные жители, и националистический режим подавлял всех, кто выступал за сохранение русского языка и дружественных отношений между народами. Этим не могли не воспользоваться внешние силы, которые всячески стараются ослабить Россию.