Среда, 24 апреля, 2024

Рязанский губернатор сказал, когда начнёт работать новая поликлиника в Дашково-Песочне

Автор: 7info7

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Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос, когда начнёт работать новая поликлиника в Дашково-Песочне.

Первых пациентов там примут в 2026 году, отметил глава региона. На данный момент работа на участке уже начались.

Новая поликлиника будет рассчитана на 1200 посещений в смену и обслуживать 50 тысяч человек. Площадь здания — 11,4 квадратных метров, там расположатся кабинеты 30 врачебных участков.

Кроме того, в медицинском учреждении планируют разместить травмпункт, клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическое отделение, отделение УЗИ и функциональной диагностики, дневной стационар, хирургию, отделение физиотерапии, отделение медицинской профилактики. Также приём будут вести узкие специалисты.

Сейчас пациентов из Дашково-Песочни обслуживает поликлиника больницы № 11. Здание построено в 1974 году. Поликлиника рассчитана на 25 тысяч человек, но прикреплено к ней 90 тысяч.

Новая поликлиника будет построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Она разгрузит и станет филиалом старой, которая также продолжит работу.

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